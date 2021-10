Prints Charlesi auto sõidab juustu ja veini küttel! 

Briti troonipärija rääkis ÜRO kliimamuutuste konverentsi COP26 eel, et tema Aston Martini kütuseks on bioetanool Inglise valge veini ülejääkidest ja juustu valmistamisel üle jäävast vadakust.

The Guardiani teatel on prints Charlesi keskkonnasäästlikku kütust küll kiidetud, kuid mitmed märgivad, et üleriigilises ega globaalses mõttes pole tema eeskujust erilist abi. Vastupidi: sellise kütuse laialdasem kasutamine võiks keskkonnale hoopis kurja teha. „Laiemas mastaabis teevad biokütused rohkem halba kui head, kuna viivad metsa pindala vähenemisele ning maakasutuse muutustele, mis süvendavad kliimakriisi,“ ütles Euroopa puhta transpordi kampaaniagrupi T&E Briti haru juht Greg Archer.