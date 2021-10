LUGEMISSOOVITUS | Sügavalt isiklik pilguheit terapeudi sisemaailma 

Gottliebi teos „Võibolla sa peaksid kellegagi rääkima“ (Helios, 2021) on pilguheit inimeste sisemaailma läbi terapeudi pilgu. Lori räägib raamatus oma patsientide muredest ja võitlustest iseendaga. Nende hulka kuuluvad näiteks kuulus Hollywoodi stsenarist John, kes peab kõiki peale enda idiootideks; Rita, kes plaanib oma 70. sünnipäeval enesetapu teha, kui aasta jooksul tema elus midagi ei muutu; ja vähihaige Julie, kes peab leppima sellega, et peagi on tema aeg siin maailmas läbi.