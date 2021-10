Veebikülg: estraadikuulsus Valeri Leontjev viidi koroonatõve tõttu haiglasse 

Veebikülje andmeil kurtis Leontjev nõrkust, tal oli kõrge palavik ja köha. Kodusest tablettide võtmisest ei aidanud - koroonaanalüüs näitas nakatumist. Haigla allika sõnul on Leontjevi seisund keskmise tõsidusega.

Leontjevi fännid võivad siiski kergendatult hingata: RIA Novosti palus kommentaari artisti esindajalt ning too kinnitas, et tema kliendiga on kõik korras - ning ta polevat isegi haiglas.