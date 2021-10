Pariisis elav näitleja Ene Rämmeld: tean, et ma ei tule Eestisse isegi surema 

Ene abikaasa Vladimir-Georg Karasjov-Orgusaar emigreerus Pariisi aastal 1976. Ene sai talle koos lapsega järele sõita alles viis aastat hiljem. Ene sõnul öeldi talle, et kui ta hakkab Nõukogude liidust välja saamise viisat taotlema, siis ta seal enam kunagi loomingulist tööd ei leia. „Öeldi, et kui ma viisat ei taotle, siis saan aga Eestis kõik, mis tahan. Ütlesin, et mul on viieaastane laps, kelle isa pole mõrtsukas, vaid ta lihtsalt reetis Nõukogude liidu. Kui ta oleks tagasi tulnud, oleks ta saanud 25 aastat vanglakaristust. Ja nii see läks. Ma tahtsin välja ja sain,“ meenutas näitleja „Ringvaates“.