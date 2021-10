Suri legendaarse Iiri ansambli The Chieftains asutaja ja liider Paddy Moloney 

Muusikute perest pärit toru- ja vilespillimängija ja helilooja asutas rahvamuusikagrupi The Chieftains 1962. aastal, kirjutab BBC News.

Iiri Rahvamuusikaarhiiv ütleb oma järelehüüdes, et vähesed võivad oma teeneks lugeda sellist mõju, nagu Paddy Moloneyl oli rahvamuusika elujõule kogu maailmas.1989. aastal andis Iiri valitsus The Chieftainsile Iirimaa muusikaliste suursaadikute autiitli. Ansambel on aastakümnete jooksul võitnud kuus Grammy auhinda.