Merylin Nau avameelselt koolikiusamisest: olin korduvalt valmis siit ilmast lahkuma

„Sellest on väga raske mul endalgi rääkida. Isegi, kui paistan väga elava inimesena, on enda tunnetest rääkimine teema, mida olen välistanud nii palju kui võimalik,“ tunnistab suunamudija Merylin Nau, kes on kogenud väga rängalt koolikiusamist. See viis nooruki väga raskesse seisu, isegi suitsiidi äärele...