USKUMATU: Melinda Gates ladus SELLISTE riiete eest välja 5000 dollarit! 

New Yorgi kõmuleht rehkendab, et proua Gatesi outfit maksab 5000 dollari ringis. Heleroosa Givenchy sviitri eest, mille seljal on punaste tähtedega kaubamärgi nimi, tuleb poes välja laduda 1790 dollarit (sotsiaalmeedias ilgutakse, et 50 dollari eest saaks märksa maitsekama riietuse). Ka tossud on Givenchy kaubamärgiga, hinnalipik 495 taala. Must Balenciaga kott maksab ligi 1300 dollarit.