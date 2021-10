Endise teinitähe etteaste USA tantsusaates oli lausa piinlik! 

USA tantsusaate 30. hooaja Disney-nädala raames kehastusid sekspomm Megan Foxi eksabikaasa Green ja tema profitantsijast sõbratar Sharna Burgess printsiks ja Lumivalgekeseks. Kuid kohtunik Len Goodman (77) nurises, et nende valsis „Someday My Prince Will Come“ domineerisid musitamine ja kallistamine. „Tahtsin näha traditsioonilisemat valssi,“ vahendab New York Post Goodmani sõnu.