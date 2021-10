McCartney väitel oli The Beatlesi lagunemises süüdi Lennon 

McCartney teatas 1970. aasta aprillis, et annab välja sooloplaadi ega kavatse The Beatlesiga tulevikus koostööd teha. Seda võeti märgina, et ansambli laialimineku algajataks oli Paul. Kuid värskes BBC intervjuus kinnitab muusik, et laiali mindi Lennoni (1940 - 1980) algatusel.

Intervjueerija John Wilson küsis McCartneylt, kas bänd võinuks jätkata, kui Lennon poleks minekut teinud. „Võimalik,“ vastas Sir Paul. Tema sõnul oli John pühendunud uue elu rajamisele koos Yoko Onoga. „Ja ta tahtis … nädal aega Amsterdamis rahu nimel voodis vedeleda. Mida sa selle peale vastu vaidled. See oli mu elu kõige raskem periood. See oli minu ansambel, see oli minu töö, see oli minu elu. Tahtsin, et see jätkuks. Tegime minu meelest päris häid asju - „Abbey Road“, „Let It Be“, pole paha - ja arvasin, et see jätkub.“