Keili Sükijainen pisipere loomisest: elu otsustab, millal on õige hetk 

Keili andis Instagramis oma jälgijatele võimaluse küsida ükskõik milliseid küsimusi. Sisuloojalt küsiti, kas nad on ka plaaninud luua pisipere. „Mu süda sulab iga kord, kui vaatan, millised nunnupallid lapsed on mu sõbrad valmis teinud,“ tunnistab ta. „Kahjuks või õnneks ei ole ma selles osas suur plaanide tegija ning lasen elul otsustada, millal on see õige hetk. Ega see tulemata ei jää,“ rahustab Keili oma jälgijaid.