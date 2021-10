Piret Järvis-Milder meenutab jubedat seika: sõitsime juba mõnda aega vastassuunavööndis! 

„Ja siis me venisime seal tormis keskeltläbi kiirusel 40 km/h, kuni üks hetk saime aru, et sõidame juba mõnda aega vastassuunavööndis! Õnneks läks kõik hästi, kuna oli supertormine öö ja tundus, et keegi teine peale meie eriti teedel ei liikunud.“