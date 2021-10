SUUNAMUDIJA SOOMES | Miks tekitab tähekombinatsioon LGBT eestlastes ärevust, aga soomlastes mitte? 

Tegin endale hiljuti selgeks, et tuuleveskitega võitlemine on mõttetu - nad liiguvad ikka omas tempos edasi ja neid üksinda peatada on võimatu. Küll aga olen aru saanud sellest, et mitte mingil juhul ei tohi päris vait olla, sest muidu annad võimu nende kätte, kes saavad sinust südametunnistuse piinadeta üle sõita. Niisiis, tunnen muret kahe asja pärast - olles Eestimaa Rohelistes, siis ei suuda ma tõesti mõista mõne inimgrupi hoolimatust ja ükskõiksust kaaskodanike ja keskkonna suhtes.