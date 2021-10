ÜLLATUS: selle naisartisti muusikat on Ühendkuningriigis XXI sajandil enim mängitud! 

42aastase Pinki muusikat on mängitud rohkem kui Adele'i, Beyoncéd, Lady Gagat ja Katy Perryt, vahendab BBC News statistikat. USA lauljanna on aastate jooksul kogunud vägeva raadiosõbralike hittide kataloogi, märgib BBC veebikülg.

Edetabelis on teisel kohal Madonna, kelle karjäär on kestnud neli aastakümmet. Järgnevad Katy Perry, Rihanna ja Lady Gaga. Brittide au ja uhkus Adele on kuuendal kohal. BBC märgib, et ehkki Adele'i teine album „21“ on kõigi aegade edukamaid plaate, on ta välja andnud vaid kolm stuudioalbumit, Pink aga kaheksa.