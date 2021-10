Vene moekeisri Valentin Judaškini onkoloog: "Oleks ime, kui teda õnnestuks päästa." 

Vene moe superstaari Instagrami lehel ilmuvad endiselt imekaunid kleidid, aeg-ajalt ka mõni foto Judaškinist endast. Moelooja on silmanähtavalt kuhtunud, kunagiste lopsakate juuste asemel on kübar, selle all tihtipeale rätik. Valentin küll naeratab, kuid Komsomolskaja Pravda teatel on ta väga kehvas seisus. Seda kinnitas teleintervjuus Judaškini onkoloog Aleksei Odinets. Ravivõimalused on tema sõnul ahtad. „Kogu ravi on agressiivne, mürgine. Organism kaotab jõudu, seetõttu ei saa keemiaravi lõputult teha - hukkub kas kasvaja või organism,“ vahendab Komsomolskaja Pravda.

Judaškinil diagnoositi vähk 2016. aastal. Ise rääkis ta sellest alles aastaid hiljem. Haigus tuli ilmsiks juhuslikult. „Istusin ühel imeilusal päeval lapselaste ja pere seltsis ning mul hakkas pea valutama. Võtsin tabletti. Ilmastikumuutustele pole ma kunagi reageerinud. Aga valu ära ei läinud.“

Judaškin otsis peavalude vastu abi Los Angelese Ülikoolilt, kuid nood saatsid ta oma Vene kolleegide juurde. Burdenko-nimelises haiglas tehti põhjalikud uuringud. Seejärel palus nimekas spetsialist Valentinil istet võtta. Oli selge, et uudis saab olla ainult halb. Ilmnes, et ajus on kasvajad, kuid need on metastaasid - vähikolle peab olema mujal. Lõpuks selgus, et moeloojal on söögitoru vähk, siirded leiti ka neerust.

„Ma ei sattunud hüsteeriasse. Vastupidi: mobiliseerusin kuidagi maksimaalselt, sest mõtlesin, kuidas seda kodus öelda,“ rääkis Judaškin, kel on abikaasa Marinaga tütar ning kaks tütrepoega.

Judaškin rääkis Doždi intervjuus, et on oma tervist ülima hoolega jälginud. Ta käis igal aastal Ühendriikides põhjalikel uuringutel - „nagu öeldakse, parimates instituutides". Kuid Ameerika arstidel jäi haigus kahe silma vahele. Pärilikke soodumusi moeloojal enda sõnul pole. Isa suri südamehaigusesse, ema läheneb jõudsalt 80. eluaastale, kuid on terve.