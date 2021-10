KOLETU SALADUS: kuulus moekunstnik sai plahvatuses ränki põletushaavu 

36aastane prantsuse moekunstnik avaldas foto, kus kogu tema ülakeha ja pea on sidemeisse mähitud ning nägu katavad põletushaavad. „AASTA TAGASI. Tunnen, et olen viimaks valmis sellest rääkima. Olen seda liiga kaua varjanud ja teil on aeg teada.“

Olivier' sõnul juhtus õnnetus täpselt aasta tagasi. „Ärkasin järgmisel hommikul Pariisi Hôpital Saint Louis's. Selle kuulsa haigla andekas personal, kes oli samal ajal hõivatud tohutu hulga Covidi juhtumitega, hoolitses mu eest imeliselt. Ma ei suuda neid ära tänada.“

Luksmoedisainer tunnistab, et tegi kõik, mis tema võimuses, et oma õnnetust avalikkuse eest varjata. Juhtunust ei tohtinud teada isegi tema sõbrad ja loometiimid. Olivier kandis paranemise ajal kõrgeid kaeluseid, maske, pikki käiseid, isegi mitut sõrmust korraga. „Ausalt öeldes ei saagi ma hästi aru, miks mul nii häbi oli - ehk täiusehullusest, mille poolest mood tuntud on, ja omaenda ebakindlusest …“