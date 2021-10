Lapseootel Christina Ricci läks mehele 

Eksabikaasa James Heerdegeniga on endisel lapstähel seitsmeaastane poeg Freddie. 2013. aastal sõlmitud liit purunes 2020. aasta juulis, kui Christina lahutuse sisse andis. Ricci sõnul oli Heerdegen nende kooselu jooksul nii emotsionaalselt kui füüsiliselt vägivaldne olnud.

Ricci on varem öelnud, et emaks saamine muutis kõik tema elus tähtsaks. „Pean nüüd kõike tõsiselt võtma, varem seda polnud,“ ütles ta 2016. aasta intervjuus. „Tahan Freddie jaoks edukas olla. Minu valikutel on nüüd rohkem kaalu.“