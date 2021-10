PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 12. oktoober 

On arusaadav, et maailmas toimuv ei jäta ka sulle mõju avaldamata. Oled tundlik ja võtad südamesse ka neid muresid, mis ei puuduta sind otseselt ja mida sa muuta ei saa.

Palju õnne, Kaalud! Algaval eluaastaringil oled veelgi suhtlusaltim. Sul on äriplaane ja igasuguseid vahvaid ideid, ent enne nende ellu rakendamist tahad kellegagi nõu pidada. Vajad, et keegi sind hindaks, utsitaks, tunnustaks. Armusuhtes on oluline, et saaksid kallimat läbinisti usaldada ning talle alati kõigest ausalt rääkida.