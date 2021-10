PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 11. oktoober 

Enesearendamise, teadmiste ja muljete kogumise päev. Välismaalastega suhtlemine on ühtaegu nii põnev kui ka kasulik. Naissoost Veevalajail võib meestega vedada.

Palju õnne, Kaalud! Algaval eluaastal keskendu enese arendamisele. Oled ambitsioonikas, eneseteadvus tõuseb. Küllap on sul võimalik eesmärke iseseivalt seada ja tegeleda just nende asjadega, mis su jaoks põnevad on. Armuelu kujuneb vaheldusrikkaks, uudsust jagub ka siis, kui ammusest ajast partneriga koos oled.