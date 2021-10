OTSEBLOGI |Selguvad järgmised kolm superstaarisaate finaali saajat! 

Superstaariks pürgijate esituses kõlavad lood „I Have Nothing„, „Strong„, „Klaaskuulis„, „Somebody Else’s Guy“, „The Best„, „See pole see“, „Somebody to Love„, „Warwick Avenue“, „Train Wreck“ , „Fallin“.



Kõigi kümne noore seast saavad televaatajad otse finaalidesse edasi hääletada kolm lemmikut. Otse-eetri pinges ja võistlusmelus toetab ja innustab andekaid osalejaid saatejuht Karl-Erik Taukar. Kohtunikud on Mihkel Raud, Koit Toome ja Birgit Sarrap.