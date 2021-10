BLOGI JA GALERII | Superstaarisaate kuus finalisti on selgunud!

Koit: „Kuulsin seda just hiljuti Jarek Kasari esituses. Mõtlesin, et kuidas nüüd on, kui laulad paremini. Pean aga tunnistama, et mulle meeldib see Jareki esituses rohkem. Sul on kõik olemas, aga minu maitsele on kõik liiga kandiline ja nurgeline.“