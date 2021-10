Helen Adamson: ma ei rääkinud perele oma depressioonist ‒ nad kuulsid sellest Kroonikast 

Isiklike läbielamiste pinnalt on Helen Adamson võtnud enda südameasjaks ka teisi inimesi nende muredes aidata. Selleks alustas ta õpinguid pereterapeudi erialal. Foto: Daisy Lappard

„Kunagi kuulis pere minu depressioonist Kroonikast. See pole tegelikult ju normaalne, et ma ei rääkinud perele, kui halb mul on. Sel hetkel ma ei osanud teisiti. Jätsin end üksi,“ tunnistas pikka aega depressiooniga kimpus olnud laulja Helen Adamson tänasel virtuaalsel vaimse tervise messil üksildusest rääkides.