TOHOH! Biitlite lõppu ei nõudnudki esimesena Paul McCartney? 

„John kõndis ühel päeval ruumi sisse ja ütles, et ta lahkub biitlitest. Kas see on lahkumineku õhutamine või pole?“ Juba pool sajandit tagasi pillid kotti pannud The Beatlesite endine liige Paul McCartney lisas, et tema nägi bändi edasi rokkimas ka pärast 1970ndat aastat. „See oli minu bänd, minu töö ja minu elu, seega tahtsin, et see kestaks edasi,“ ütles popmuusika ajaloo edukaimaks peetav helilooja.

Seni on laialdaselt levinud arvamus, et just McCartney ajas bändi lahku, sest tema teatas 1970ndal aastal küsimusi esitanud ajakirjanikule, et biitleid ei eksisteeri enam. McCartneyt süüdistati ka bändi dünaamika rikkumises, sest ta kaasas vaidlustesse advokaadid. Nüüd tunnistas McCartney, et see on olnud raske koorem, mida kanda. „Ma pidin sellega elama, sest inimesed nägid kõike just nii. Kõik, mis sain teha, oli öelda „ei“.“