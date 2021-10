PERELIIKMED TIGEDAD! Prints Andrew' seksiskandaal kogub aina tuure 

Prints William ütles seepeale väidetavalt, et Andrew kujutab endast kuninglikule perele ohtu ja tal ei lubata enam kunagi avalikku ellu naasta. Troonipärimise järjekorras teisel kohal oleva printsiga nõusutusid ka Andrew vend Edward ja õde Anne. Ka tulevane kuningas, Andrew' vend Charles on selle seisukoha välja öelnud.

Giuffre on aga öelnud, et oli vägistamise ajal kõigest 17aastane ja ta kuulus enda sõnul Epsteini teismeliste seksiorjade haaremisse. Giuffre kaebas prints Andrew New Yorgi kohtusse, nõudes temalt üleelamiste eest hüvitist.