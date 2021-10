MEEDIKUKS VÕI PROVIISORIKS? Räppar Villemdrillem: proovisin Tartu ülikooli sisse astuda, aga ei saanud piisavalt punkte 

Villem Reimann (20) peab oma kolme aasta pikkuse räpikarjääri tähtsündmuseks tänavu vabariigi aastapäeval esinemist. „Ma olin seal koos 5MIINUSEGA ja mina pakkusin neile seda laulu teha – ehk siis natuke oli mu käpp mängus. See on koht, kuhu iga artist ei jõua oma karjääri jooksul.“

Anu Välba märkis, et 5MIINUSE ja Villemdrillemi koostöös valminud lugu „Paaristõuked“ on päris äkiliste sõnadega, kuid siiski jõudis see 24. veebruaril vabariigi aastapäeva kontserdi repertuaari. „Ta kuidagi ikkagi kõnetas inimesi vaatamata natuke vulgaarsele sisule,“ leidis Villem. „See tekitas väga palju kõmu ja kõneainet. Arvan, et alati ei saa jääda traditsioonidele kindlaks, et nüüd vabariigi aastapäeval võib esitada ainult neid laule ja neid ei või.“

Noor artist ei leia aga, et räpilugudes peaks ilmtingimata ropendama. „Kui alustasin muusikaasja, siis mulle sai kohe selgeks, et seda on kole kuulata. Pean tunnistama, et päriselus mul ikka tulevad ropud sõnad välja. Kui ma aga kuulen ennast, siis see on kole. Lauludes on see ebavajalik – see ei vii sõnumit paremini edasi. Kui kuulen roppusi Eesti lauludes, siis pigem jääb kriipima kõrvus.“

Kuid Villem ei hoia kõiki mune ühes korvis. Gümnaasium lõpetatud, võttis ta küll ühe vaba aasta, kuid pärast seda tekkis tal soov edasi õppida. „Proovisin Tartu ülikooli meditsiini ja proviisori erialadele minna. See kõlab lahedalt, aga sinna sisse saada on hoopis teine tera,“ märkis ta muiates. „Ma ei saanud piisavalt punkte, et saada neile erialadele õppima. Nüüd ma jälle ei tea,“ lisas noormees, et on taas õpinguplaanidega tupikus.