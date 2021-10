KLIIMAMUDIJAD | Liisa Pulk: ma ei osanud neid kümneid kilogramme mähkmeid uneski ette näha 

„Kui kasutada ainult ühekordseid mähkmeid, siis see hulk, mis igal õhtul prügikonteinerisse läheb, on tõesti hirmutav. Ma ei osanud neid kümneid ja kümneid kilogramme isegi unes ette näha. Selleks aga ongi taaskasutatavad mähkmed, mille käiku võtmine pole üldsegi selline tuumateadus nagu alguses võib tunduda,“ artuleb kevadel teise lapse emaks saav näitleja Liisa Pulk (36), et alati on olemas veidikegi loodussäästlikum lahendus.