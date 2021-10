Kelly Osbourne läks järjekordsest kallimast lahku 

Ozzy Osbourne'i tütar jõudis operaator Braggiga koos olla üle aasta. Kelly pole uudist kommenteerinud ning Bragg (37) ütles vaid: „Kelly ruulib. See on kõik. See on kõik.“

Fännidele tuleb lahkuminek üllatusena, sest Kelly on varem Erikut taevani kiitnud - ta polevat sellist õnne eales kogenud. „See, mis meil on, on täiuslik. Ma täiega armastan teda.“

Saates „Red Table Talk“ paljastas Kelly, et Erik oli innustanud teda joomist maha jätma. „Olin oma peika kodus ja vohmisin tema diivanil täis peaga pitsat süüa, ja vaatas mind sellise näoga, et mõtlesin: „Appike, ma ei taha, et ta mind eales niimoodi uuesti vaataks. Mitte eales.“ Mul oli nii paha. Mõtlesin: mis asja ma teen?“