Iluoperatsioonidele 160 000 eurot kulutanud kaksikud tahavad ka oma hargivahed sarnaseks lõigata 

Preilid Simpsonid esinesid saates koos oma Christinaga ning rääkisid, et on lasknud lõigata oma nina ja paigaldada kunstrinnad. „Te tahate ühesugused välja näha, aga tegelikult pole te ühte nägu?“ täpsustas saatejuht Phillip Scofield. Daisy seletas, et tema nägu on veidi ümaram kui Dollyl. „Ega luustruktuuri muuta ei saa. Aga teeme, mis suudame.“

Daisy sõnul algas nende muundumisteekond 18aastaselt, kui nad lasid oma huuli suurendada. „Seejärel mõtlesime: „Mida me veel võiksime teha?“"" Järgnesid nina- ja rinnalõikus. Dolly on lasknud muuta ka oma häbememokkade kuju. „Ma pole seda veel teinud,“ ütles Daisy, kellel on kirurgiaeg küll kirja pandud, kuid kes Covidi-piirangute tõttu ei saanud lõikusele minna.

Kaunitarid on kaalunud ka Brasiilia stiilis tagumikusuurendust. Kaksikute ema tundus oma tütarde jutust šokeeritud olevat. „Nad pole mulle täies mahus rääkinud, mida nad on neil protseduuridel teinud,“ tunnistas Christina. Tema arvates olid tütred juba enne iluprotseduure ilusad. „Usun, et selle on vallandanud mitmed faktorid. Neid narriti koolis, sest nad olid kaksikud ja riietusid ühtemoodi.“