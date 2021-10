Ott Lepland: paljudele inimestele pole sellist õnne osaks saanud 

Superstaarisaate võidust on Oti jaoks möödas 12 aastat, kuid laulma hakkas ta juba väikese poisikesena. Mida on pikk lauljakarjäär talle õpetanud? „Olen õppinud, et tuleb kuulata iseennast ja teha asja, mis kõnetab. Kui valid aga selle elukutse, pead arvestama, et sellega kaasnevad teatud asjad. Tuleb õppida suhtlema ajakirjanikega ja tuleb hoida häid suhteid. Olen ise selline inimtüüp, kes tahab inimestega hästi läbi saada ja üritab alati leida kuldset keskteed.“

Ott avaldas ka, et tal on lõpuni valmis kirjutamata umbes poolsada lugu. „Eks see parameeter on nii läinud, et kaks-kolm lugu aastas avaldan.“