VEIDER: Kylie Minogue naaseb Austraaliasse, kuid peig jääb Londonisse 

Mirrori allika väitel polegi see kolimine tegelikult nii suur samm, sest aktiivse artistina reisib Kylie palju ringi ega püsi paigal. Tekib siiski küsimus, kas superstaari järjekordne armulugu pole lõppemas - tema 47aastane kallim, meesteajakirja GQ loovjuht Solomons jääb Londonisse. Asja on menetlenud ka The Sun. Selle lehe allikas kinnitab, et paari armastus õitseb endiselt. Kylie ja Paul tahtvat katsetada kaugsuhet. „Muidugi hakkab Kylie aeg-ajalt Ühendkuningriigis käima ning Paul külastab Melbourne'i. Nad teevad nii, et see toimiks.“