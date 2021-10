Shannen Doherty pakub intiimset pilguheitu oma vähivõitlusse 

Doherty avaldas fotod rinnavähiteadlikkuse kuu raames. Ta sai diagnoosi 2015. aasta kevadel. Selgus, et kasvaja oli levinud lümfidesse. Järgmisel aastal eemaldati haigusest kahjustatud rind, järgnes keemia- ja kiiritusravi. 2017. aasta aprillis sai Shannen teatada rõõmusõnumit: kasvajast pole enam märkigi. Kuid 2020. aastal ilmnes, et haigus on tagasi.

Shannen ütleb, et tahab rinnavähikuu puhul jagada oma isiklikku teekonda esimesest diagnoosist teiseni. „Loodan, et [neid fotosid] jagades muudan meid kõik haritumaks, teadlikumaks vähi väljanägemisest. Loodan innustada inimesi mammogramme tegema, regulaarselt kontrollis käima, murdma läbi hirmust ning seisma silmitsi sellega, mis su ees võib olla.“

Dohertyl tekkisid keemiaravist ninaverejooksud. „Pole kindel, kas ükski teist on seda kogenud. Olin ka lõpmata väsinud. Tõstsin endal tuju, pannes selga sõber Kirsty kingitud lõbusa pidžaama. Kas see tõstis mu tuju? Jah!!!“ kinnitab Doherty ning lisab, et huumor aitas teda pealtnäha võimatust seisust välja. „Loodan, et me kõik leiame võimatus olukorras huumorit.“