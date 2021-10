45 kilo kergem Adele: trenn oli mulle kui narkootikum, seal ei tundnud ma enam ärevust 

Adele andis Briti ja Ameerika Vogue'ile eraldi intervjuud, kuid kinnitab mõlemas, et ei võtnud alla mitte dieedi, vaid trenniga. Ja treenima hakkas ta mitte salenemiseks, vaid ärevuse taltsutamiseks. Lauljanna ja tema kaheksa-aastase poja isa Simon Konecki abielu oli purunenud ning jätnud ränga hingekoorma. Nende armulugu oli alanud 2011. aastal. Paljud uskusid, et oma eraelu avalikkuse eest hoolikalt varjav paar oli abiellunud 2016. aastal. Nüüd aga paljastab Adele, et tegelikult naitusid nad 2018. Ja õige pea oli abielu karil. See tundus läbikukkumisena. „Me abiellusime, kui ma olin 30aastane … ja siis ma lahkusin.“