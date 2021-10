Monaco vürstinnale tehti Aafrikas järjekordne operatsioon 

Vürst Albert II ütles hiljutises raadiosaates, et tema naine naaseb Monacosse ilmselt oktoobri lõpuks. „Ta tuleb väga varsti tagasi, me peame paari päeva pärast arstidega rääkima,“ vahendab Daily Mail Monaco riigipea sõnu. Kuid Briti kõmulehe hinnangul on Charlene'i tagasipöördumine kodumaale taas edasi lükkunud. Reedel teatas õukond, et Monaco vürstinnale tehakse järjekordne üldnarkoosi nõudev protseduur.