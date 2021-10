Vene libalesbide duo tATu tuleb uuesti kokku - kuid on tundmatuseni muutunud 

Lena Katina ja Julia Volkova vallutasid maailma oma hittidega „All The Things She Said“ ja „Not Gonna Get Us“ ning jätsid mulje kirglikust armuloost. 1999. aastal moodustatud duo esindas neli aastat hiljem Eurovisionil Venemaad ning saavutas väärika kolmanda koha.

Kümme aastat tagasi läks t.A.T.u ametlikult lahku ja kumbki lauljanna alustas soolokarjääri. Kuid nüüd teatas Volkova (36) sotsiaalmeedias, et tema ja Lena (35) naasevad järgmisel kevadel lavale. Paljud fännid on vaimustuses ning kinnitavad, et nende unistus on viimaks tõeks saanud.