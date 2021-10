TÕELINE BÄNGER! Måneskin hullutab uue looga „MAMMAMIA“: tahtsime selle üle nalja teha, kuidas alati on neid, kes kritiseerivad 

Edevalt energiline Itaalia bänd naaseb uue muusikaga pärast suvist ülemaailmset edu hittidega “I WANNA BE YOUR SLAVE” ja „Beggin“ – mõlemad lood nautisid TOP10 edu kogu maailmas. Fabrizio Ferraguzzo ja Måneskini produtseeritud uus singel kannab nime „MAMMAMIA“.

„Me olime justkui sünkroonis,“ arvab trummar Ethan. Victoria lisab: „Meil oli väga lõbus seda lugu kirjutades. Tahtsimegi, et ei võtaks seda liiga töiselt, sest tegemist on väga silly (totakas - eesti keeles) ja muretu looga. Me polnud midagi selllist varem teinud ja tahtsime lõbutseda. Seega oleme väga õnnelikud tulemuse üle.“ Muu hulgas ütleb Victoria, et lugu valmis kuidagi väga loomulikult.

Damiano tunnistab, et said pärast Eurovisioni võitu väga suure tähelepanu osaliseks. „Tundsime, et tegime midagi hästi, aga ikkagi inimesed kritiseerisid,“ avaldab ta. Just sellest lugu räägibki – isegi, kui arvad, et teed midagi ägedat või hästi, on ikka inimesi, kes sellest aru ei saa või halvustavad. „Seda juhtub kogu aeg, tahtsime sellise situatsiooni üle nalja teha!“ ütleb laulja. Keel-põses-huumoriga lüürika jutustabkisellest, kuidas inimesed tajuvad sinu käitumist, samal ajal kui sinu mõtted ja kavatsused on hoopis midagi muud.

Nii nagu alati, salvestati lugu otse, et kõla oleks ikkagi toores ja töötlemata. Vaatamata sellele, et tegu on rokilooga, toob uus singel endaga kaasa ka tantsulist klubi meeleolu, alates võimsast bassikäigust ja lõpetades rütmilise trummiga.

Foto: Pressimaterjal