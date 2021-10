2022. aasta Eurovisioni toimumispaik on selgunud! 

Eurovision.tv teatel on Piedmonte maakonna pealinn kolmas Itaalia linn, kus on Eurovisioni peetud. 1965. aastal toimus lauluvõistlus Napolis, 1991. aastal Roomas.

Iltalehti kirjutas septembri lõpus, et sõelale on jäänud viis linna: Bologna, Milano, Pesaro, Rimini ja Torino. Telekanali RAI1 juht Stefano Coletta tunnistas saate „Da grande“ pressikonverentsil, et otsuse langetamine on venima jäänud. „Peame kõike hästi avatult ja täpselt tegema,“ põhjendas ta.