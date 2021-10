Anton Aleksejev: „Mina võitlen iga päev tiblade vastu ja peamine tibla olen ma ise.“ 

„Naksitrallid kokku ongi eestlane. Rohelised võiks vabalt öelda, et nad on Sammalhabeme järeltulijad. Muhv on jälle kõik need sõjad ja kannatused ja küüditamised – saadab Siberist iseendale kirju. Kingpool on aga nagu EKRE – natuke valjuhäälne ja kergesti solvuv,“ analüüsib Anton Aleksejev, ERRi Moskva korrespondent, kes praegu koroona tõttu Venemaale ei saa. See-eest sai ta äsja valmis dokumentaalfilmi Mägi-Karabahhi sõjast ja EFTA auhinnagalal aasta parima reporteri tiitli.