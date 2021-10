Adele 45-kilosest kaalukaotusest: "Mõistan, et see haavas paljusid naisi." 

Adele kinnitab Vogue'i intervjuus, et ta ei võtnud alla mitte dieediga, vaid trenniga. Ja treenima hakkas ta mitte salenemiseks, vaid ärevuse taltsutamiseks. Lauljanna ja tema kaheksa-aastase poja isa Simon Konecki abielu oli purunenud ning jätnud ränga hingekoorma

Adele ei varja, et trennist on saanud tema jaoks narkootikum. „Treenin kaks-kolm korda päevas.“

Reaktsioon Adele'i salenemisele oli üllatav - paljud naised tundsid end solvununa ja isegi petetuna. Oli ju täidlane lauljanna olnud pluss-suuruses naiste ikoon. „Mu keha on kogu mu karjääri jooksul olnud objekt. Mitte ainult nüüd. Mõistan, miks see [45-kilone salenemine] on šokk. Mõistan, miks iseäranis mõned naised olid haavunud. Esindasin oma välimusega paljusid naisi. Aga ma olen ju ikka seesama inimene.“