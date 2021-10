Rootsi prints disainis jäähotelli numbritoa 

Uudist vahendava Iltalehti teatel on Jukkasjärvi jäähotellis nii jääst valmistatud numbritube, mille teema ja disainerid vahetuvad aastast aastasse, ning aastaringne osa Ice Hotel 365. Eesseisva talve tubadest on teada vaid niipalju, et neid loob kolmkümmend kaks kunstnikku. Prints Carl Philipi ja Oscar Kylbergi disainitud tuba tuleb aastaringsesse ossa, nii et seda saab broneerida kauemgi kui vaid talvehooajal.