Ettevõtja Even Tudeberg asub kirikuelu suunama: kiriku roll võiks olla inimesi julgustada ja rahustada  

Tudeberg, kelle sügaval Nõukogude ajal ristis Püha Vaimu kirikus Jaan Kiivit, ütleb, et tal ei ole juhatuse liikmena mingeid muid ambitsioone kui et igavikuline tarkus ja rahu kirikus säiliksid ning inimestel oleks koht, kuhu tulla oma rõõmu ja murega. „Vaikseid kohti on tänapäeva hektilises maailmas suhteliselt raske leida. Kui sa lähed kirikusse, lülitad oma telefoni välja, siis oled väljamõeldud maailmast korraga maailmas, kus tunda igavikulist tunnet. Võib-olla leiab sealt elujõudu."