Jaan Toots abielust Eesti ühe rikkaima naisega: loomulikult andsime endale aru, et küpses eas saada beebi on vastutus

„Mis mu eksabikaasat Kerstit puudutab, siis oleme mineviku ära klattinud ja läbisaamine on hea. Kohtume laste ja lastelaste sünnipäevadel ning Kersti oli ka minu ja Eve pulmas,“ märgib Toots, et tema vanemad lapsed on küll pidanud üle elama vanemate lahkumineku, ent ta on teinud kõik endast oleneva, säilitamaks nendega lähedased suhted.

Jaan ja Eve Tootsil on kahepeale kokku seitse last ja viis lapselast. Jaanil on esimesest abielust Kersti Tootsiga tütar ja kaks poega: Kerli, Erhard ja Rihard ning teisest kooselust Kati Tootsiga alaealine tütar Karolina. Eve Tootsil on eelmisest abielust Aleg Kirsiga poeg Karl ja tütar Johanna. Eve ja Jaan Tootsi ühine laps sündis 2017. aastal.

Eve Toots on üks Eesti rikkamaid naisi, kelle vara pärineb tema juhitavast Astri äriimpeeriumist, mis on suurim kaubanduskinnisvara arendaja Eestis. Astri Grupp on avanud nii Tartu Lõunakeskuse, Narva Astri keskuse ja Fama keskuse, Pärnu keskuse, Kalamaja turg-toidutänava Depoo kui ka uues kuues Balti jaama turu.