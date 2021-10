Jaan Toots abielust Eesti ühe rikkaima naisega: loomulikult andsime endale aru, et küpses eas beebi saada on vastutus

„Me ei ole siiani kordagi tülitsenud ja me tõesti klapime, kuigi mõnes mõttes oleme täielikud vastandid,“ räägib poliitik Jaan Toots rahulolevalt, et on Evega, kellega on ühist teed käidud seitse aastat, leidnud oma rahusadama.