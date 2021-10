PRONKS! Mart Sanderi linateos sai mainekate teleauhindade jagamisel kolmanda koha: see on küll ühte avatud šampanjat väärt 

Sander selgitab, et tegemist on maailma ühe vägevaima telesaadete ja filmide võistlusega, mis toimub pärast Veneetsia filmifestivali. „Igal aastal osaleb tuhandeid projekte. Kodulehe järgi – kolmas koht. Muidu häbeneks nurgas, aga kui vaatan, kes võitsid, siis ma häbi ei tunne. Esikoht läks juba ka BAFTA võitnud „Anthonyle,“ tootjaks BBC 1. Teise koha sai „Claire Andrieux“, tootja ARTE, eelarve 1 miljon,“ rõõmustab filmimees, et ka vähese rahaga saab hea filmi vändata.