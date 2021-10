HÜVA NÕU | Just nii võimendad eesmärkide saavutamisega kaasnevat ülihead enesetunnet

Foto: Vallo Kruuser / Ekspress Meedia

Roland Tokko kirjutab oma raamatus „12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma“, et eesmärk ei tohiks olla ainult eesmärgini jõudmine, vaid ka selle teekonna nautimine. Sul võib ette tulla nii raskusi, kui ka tuima rutiinset tööd, mis on vaja ära teha, et tulemusteni jõuda.