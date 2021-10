Irja Lutsar: ma ei kujuta ette, kuidas edasi elada, kui su neli õde surevad ühel nädalal nakkushaigusse nagu mu vanaemal 

KUTSUMUS: „Ma ei tea ühtegi inimest, kes on algusest peale eesliinil olnud ja teeks seda millegi kui missioonitunde pärast. Mitte keegi teadusnõukojast ei tee seda tööd raha pärast,“ ütleb Irja Lutsar. Foto: Tiina Kõrtsini

„Mu vanaema neli õde surid ühel nädalal difteeriasse. Ma ei kujutanud ette, kuidas pärast seda edasi elada,“ ütleb viroloog Irja Lutsar, miks on vaktsineerimine ja tema töö talle südameasi. Samuti lükkab ta ümber vandenõuteooriad: „Vaktsiini tootmine on väga keerukas ja igaüks sellega hakkama ei saa, sellepärast me näemegi nende tootmise juures suurte firmade nimesid.“