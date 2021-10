Tsiklinaine Keity Meier planeerib pöörast trikki taeva all: tegelikult ma kardan kõrgust 

Lendu hotelli katusele alustab naine naabertornist. Mõlemad hooned on üle 110 meetri kõrged. Nende omavaheliseks kauguseks on 11 meetrit. Küsimusele, kas ta on hull, vastab Keity: „Pabereid veel ei ole.“

„Alguses vaatasin Google Maps'ist, et see on ikka päris kahtlane. Siis vaatasin alt ja mõtlesin, et ei tea, kes sinna läheb. Lõpuks on see reaalsuseks saamas ja mina ootan põnevusega,“ räägib naine. Küll aga peab ta tegema ülestunnistuse: „Tegelikult ma kardan kõrgust. Ma sõidan enda hirmudega, vaatan neile otsa ja ületan ennast.“