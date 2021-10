Tänavune Nobeli kirjandusauhind läks Aafrika päritolu autorile 

Gurnah (72) kasvas üles Zanzibari saarel, kuid saabus 1960. aastatel põgenikuna Inglismaale ning kirjutab inglise keeles. The Guardiani teatel on ta avaldanud kümme romaani ja mitmeid jutustusi. Rootsi Akadeemia kirjelduse kohaselt tungib Gurnah kompromissitult ja osavõtlikult kolonialismi mõjudesse ning uurib põgeniku saatust kultuuride ja mandrite vahelises lõhes.

Gurnah on Kenti Ülikooli inglise keele ja kirjanduse kateedri professor ning kraadiõppe juht.

Nii Rootsi kui kogu maailma kirjandusringkonnad olid nädalate viisi võimalikke võitjaid välja pakkunud. Veebikülg France24 ennustas vaid veidi enne tseremoonia algust, et Rootsi Akadeemia võib tänavu pärjata mõnd Aasia või Aafrika kirjanikku, olles 120 aasta jooksul kirjanduspreemia määranud ennekõike Lääne autoritele.

Keskmine laureaat on olnud Euroopa meeskirjanik. 117 senise laureaadi hulgast on 95 ehk enam kui 80% olnud eurooplased või põhja-ameeriklased. Enim kordi - 15 - on võitjaks kuulutatud Prantsusmaa autor.