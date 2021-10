GALERII / Hagi Šein: "Ilmselt selge on see, et Elisa ja Telia peavad on kaablid maa seest välja kaevama ning viima vase kokkuostu." 

See on juba Šeini kolmas väga mahukas ja samas sisutihe raamat Eesti teleilmas toimuvast ning käsitleb viimast kahtkümmet aastat Eesti meedia- ja telemaastikul. „Minu esimene raamat vaatles ajajärku 1991-2001, mis oli pöörane aeg, kui hakkasime ehitama täiesti teistsugust telesüsteemi, ja kuidagi see ajaloo kirjutamise soov jäi minu sisse,“ tõdes Šein kolmapäevasel raamatuesitlusel. „Misjärel pidin kirjutama doktoritööks 50-aastase televisiooni ajaloo, aga tüdinesin doktoritöö formaadist ära. Kirjutad valmis, juhendaja ning võib-olla veel kümme inimest seda loeb, misjärel pannakse see riiulisse ja mitte keegi seda enam ei näe. Nii me otsustasimegi Peeter Vihalemmaga, et tühja see doktorikaard, et kirjutan parem ühe raamatu inimestele.“