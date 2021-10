18aastasena surnud filminäitleja Liisa Koppeli ema: "Sõnu nagu pole, et mida ja kuidas kõigega leppida…“

„Tõesti, sõnu nagu pole, et mida ja kuidas kõigega leppida…“ püüab varalahkunud Liisa Koppeli ema Karmen oma hinges toimuvat kirjeldada. „Võin ainult lisada, et Liisa oli ja jäi päikesetüdrukuks, sihikindel ja sõbralik laps.“ Tänavu märtsis 18. sünnipäeva pidanud Liisa vandus raskele haigusele alla 4. oktoobril. Mis haigus Liisat täpselt räsis, ei soovi ema täpsustada, kuid kuulujuttude kummutamiseks kinnitab, et koroonaga siin seost ei ole.