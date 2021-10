GALERII | VIIMAST KORDA LAVAL: Ülo Vilimaa saadeti viimsele teele lahkumistantsude saatel 

Balletilegend Ülo Vilimaa saadeti viimsele teekonnale Vanemuise suure maja lavalt. Mälestushetki balletilegendiga saatis fotogalerii. Foto: Aldo Luud

„On midagi, mis ei ole igavene – see on elu,“ kõneles Estonia teatri endine priimabaleriin ja balletipedagoog Tiiu Randviir koreograafi, tantsija ja lavastaja Ülo Vilimaa ärasaatmisel Vanemuise teatri laval. 1967. aastast on Vilimaa sel laval tantsinud, ajast, mil Tartus Vanemuise mäel suur teatrihoone avati. Eile, 6. oktoobril viibis Vilimaa oma laval viimast korda. Ja lahkumistantse esitasid Vanemuise balletisolistid.