GALERII | Lõppesid filmi võtted, kus teevad rolli ka suunamudijad Sebastian Freiberg ja Enni Britta Esn 

Režissöör Triin Ruumet rääkis, et filmimise periood oli pingeline kuni viimase duublini: „Filmi stsenaarium on mõnevõrra karm ja nõudis nii näitlejatelt kui ka kogu meeskonnalt väga suurt pingutust, mistõttu vajame nüüd ilmselt kõik veidi taastumise ja rollist väljatulemise aega. Must huumor ja see teatav süngus, mis seda filmi vürtsitab, kandus mõnevõrra kindlasti ka meeskonnale üle. Ma olen kindel, et see võimas emotsioonide ja meeleseisundite tulv jõuab kinolinalt ka vaatajateni.“